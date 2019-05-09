مرصد: تسجيل 24088 حالة طلاق في الاشهر الاولى سنة 2019

واضاف ان "حالات الطلاق في شهر كانون الثاني وشباط واذار ونيسان لسنة 2019 بلغت 24088 حالة يقابلها 109707 حالة زواج"، مبينا ان "المرصد يتخوف من ارتفاع حالات الطلاق في نهاية العام الحالي وتسجيل نسبة تتجاوز الحد المعقول".
وبحسب مرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنفة، بأن "نسبة الطلاق بدأت بالارتفاع في السنوات الاخيرة، بسبب الاوضاع الاقتصادية ومواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى الزواج المبكر، هو سجل نسبة 65% من حالات الطلاق في العراق".
ولفت مرصد الحريات الى ان "العوائل التي توافق على تزوج اولادهم في سن مبكر يتحملون المسؤولية ارتفاع حالات الطلاق في البلاد"، مشددا على ضرورة "تشريع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، الاخير سيساهم في تقليل حالات الطلاق وتحديدها من خلال حماية المراة والدفاع عن حقوقها".
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