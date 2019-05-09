وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد تم فتح الشارع 63 ضمن المحلة 101 وسط بغداد".
وأوضحت، أن "الشارع يقع ضمن حي السعدون ويربط أحياء مهمة منها مجمع السعدون السكني وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الإنتاجية".
وأشارت الأمانة إلى "مباشرة الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006 وإعادته الخدمة وبما يسهل حركة السير والمرور".
وأوضحت، أن "الشارع يقع ضمن حي السعدون ويربط أحياء مهمة منها مجمع السعدون السكني وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الإنتاجية".
وأشارت الأمانة إلى "مباشرة الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006 وإعادته الخدمة وبما يسهل حركة السير والمرور".
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح شارع 'مهم' مغلق منذ عام 2006 وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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