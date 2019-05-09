افتتاح شارع 'مهم' مغلق منذ عام 2006 وسط بغداد

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد تم فتح الشارع 63 ضمن المحلة 101 وسط بغداد".

وأوضحت، أن "الشارع يقع ضمن حي السعدون ويربط أحياء مهمة منها مجمع السعدون السكني وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الإنتاجية".



وأشارت الأمانة إلى "مباشرة الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006 وإعادته الخدمة وبما يسهل حركة السير والمرور".