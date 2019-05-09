الحكيم يؤكد لخارجية أمريكا رفض العراق لأن يكون منطلقا للاعتداء على الآخرين

وقال مكتب الحكيم في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير "استقبل في مكتبه ببغداد مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد"، مبينا ان اللقاء "شهد بحث مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".وأكد الحكيم "انفتاح العراق على دول المنطقة والعالم وسعيه الجاد لبناء علاقات متوازنة قائمة على اساس المصالح المشتركة، كما يعمل على تدعيم الاستقرار في المنطقة ويؤكد على حيادتيه واستقلالية قراره، ورفضه ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على الآخرين".

وأشار الحكيم أيضا الى "ضرورة الاستفادة من جميع الخبرات لبناء العراق والانطلاق نحو تحقيق التنمية الشاملة".

اقليميا، شدد الحكيم على "أهمية الابتعاد عن التصعيد القائم وتجنب تداعياته الخطيرة التي تؤثر سلبا على شعوب المنطقة"، داعيا الى "حوار شامل لحل المشاكل العالقة"، كما "جدد التأكيد على أهمية تجنيب العراق من تأثيرات هذا التصعيد".