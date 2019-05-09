واضافت الحلفي، ان "هناك وزارات مازالت متعطلة ومصالح المواطنين لم يتم النظر لها والخدمات لم توفر بالشكل الامثل، كون حرص قادة الكتل على مصالحهم الشخصية اكبر من حرصهم على مصلحة البلد"، لافتة الى ان "شكل التحالفات السياسية بعد انتخابات 2018 كانت السبب الاساس في تاخير حسم الكابينة الوزارية حتى اللحظة".
وكان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي اكد، الاحد 31 اذار 2019، ان الكتل السياسية حسمت اسماء مرشحيها الى الوزارات الاربعة المتبقية وتم ارسال الاسماء فعليا الى رئيس مجلس الوزراء، فيما اشار الى ارسال اسماء خمسة مرشحين لكل من وزارتي الداخلية والدفاع بانتظار اختيار الانسب منها من قبله وارساله بكتاب رسمي الى البرلمان للتصويت عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تطالب بـ'معاقبة' قادة الكتل لاخفاقاتهم بالعملية السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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