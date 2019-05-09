نائبة تطالب بـ'معاقبة' قادة الكتل لاخفاقاتهم بالعملية السياسية

وقالت الحلفي في حديث لـ الخليج 365، إن "على رئيس واعضاء مجلس النواب اتخاذ موقف قوي من قادة الكتل نتيجة للاخفاقات التي يعيشها البلد في جوانب عديدة بسبب سياسات قادة الكتل"، مشددة على ان "العراق ليس لعبة بيد احد".

واضافت الحلفي، ان "هناك وزارات مازالت متعطلة ومصالح المواطنين لم يتم النظر لها والخدمات لم توفر بالشكل الامثل، كون حرص قادة الكتل على مصالحهم الشخصية اكبر من حرصهم على مصلحة البلد"، لافتة الى ان "شكل التحالفات السياسية بعد انتخابات 2018 كانت السبب الاساس في تاخير حسم الكابينة الوزارية حتى اللحظة".



وكان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي اكد، الاحد 31 اذار 2019، ان الكتل السياسية حسمت اسماء مرشحيها الى الوزارات الاربعة المتبقية وتم ارسال الاسماء فعليا الى رئيس مجلس الوزراء، فيما اشار الى ارسال اسماء خمسة مرشحين لكل من وزارتي الداخلية والدفاع بانتظار اختيار الانسب منها من قبله وارساله بكتاب رسمي الى البرلمان للتصويت عليها.