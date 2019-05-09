وجاء ذلك بعدما قام احد العراقيين بتصوير مقطع فيديو داخل القنصلية يشكو فيه من تعامل الموظفين داخل القنصلية هناك مع المراجعين.
فيما اكدت امرأة بالفيديو انه "تم اصدار ثلاثة جوازات وفيها اخطاء".
ذكر احد الناشطين ان "هذه القنصلية تقع في مدينة برلين الالمانية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. موظف بقنصلية عراقية في المانيا يعتدي على عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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