بالفيديو.. موظف بقنصلية عراقية في المانيا يعتدي على عراقي

وجاء ذلك بعدما قام احد العراقيين بتصوير مقطع فيديو داخل القنصلية يشكو فيه من تعامل الموظفين داخل القنصلية هناك مع المراجعين.

فيما اكدت امرأة بالفيديو انه "تم اصدار ثلاثة جوازات وفيها اخطاء".

ذكر احد الناشطين ان "هذه القنصلية تقع في مدينة برلين الالمانية".



