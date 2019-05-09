احصائية عن الحوداث المرورية للسنوات الخمس الماضية

وبين الجدول ان عدد الحوادث المرورية كانت متقاربة بين الاعوام من 2014 لغاية 2017 وبواقع 8814 الى 8836 حادث مروري لتشهد بعدها ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المرورية خلال عام 2018 ليبلغ الحوادث المرورية فيها 9852 حادثا.

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