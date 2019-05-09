بالفيديو.. سكرتير عبد المهدي يتحدث عن فتح طريق مطار بغداد

وقال الفريق الركن محمد البياتي في تصريح صحاي تابعته الخليج 365، ان "هناك رؤية موحدة لرفع التجاوزات من بداية شارع المطار ووصولا الى الباب الرئيسية".

واضاف ان "هناك خطة بهذا الشأن سيتم النظر بها"، لافتا الى "اننا سمعنا طلبات المواطنين بفتح طريق المطار وهو حق مشروع".

وأعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 28 نيسان 2019، أن الجهات المختصة ستقلل من كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي تمهيدا لرفعها بشكل نهائي.

