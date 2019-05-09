واضاف ان "هناك خطة بهذا الشأن سيتم النظر بها"، لافتا الى "اننا سمعنا طلبات المواطنين بفتح طريق المطار وهو حق مشروع".
وأعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 28 نيسان 2019، أن الجهات المختصة ستقلل من كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي تمهيدا لرفعها بشكل نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سكرتير عبد المهدي يتحدث عن فتح طريق مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.