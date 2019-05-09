نائب: الحزب الاسلامي فرط بحقوق المكون السني والكرة بملعب عبدالمهدي بشأن الدفاع

وبشأن تسمية مرشح لوزارة الدفاع، أكد السامرائي أن "الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتسمية مرشح للمنصب من الاسماء الاربعة التي تم تقديمها اليه".
ولفت السامرائي الى أنه "سيتم التصويت على المرشح لحظة اختياره من قبل رئيس الوزراء".
واكد رئيس حزب المسار المدني، أن كتلته "ملتزمة بالتصويت على احد الاسماء الاربعة التي تم تقديمها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولن تلتزم بالتصويت لغير تلك الاسماء".
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