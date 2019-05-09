وأضاف السامرائي، أن "الظلم في محافظة صلاح الدين موزع بالتساوي بين اقضيتها، لكن قد تكون سامراء تكثرهم قليلا بفترة ما نسبة للظروف التي مرت بها"، متسائلا "اين الميزانيات التي صرفت في السابق في المحافظة".
ولفت السامرائي الى أن "المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين تصرف بطريقة مبهمة".
ونوه الى أنه لو كان القرار بيده "لادانة" ابو مازن (النائب احمد الجبوري محافظ صلاح الدين سابقا) والحكم عليه بـ"السجن لارتكابه مخالفات" سوف لن يتردد لو كانت الاوراق كافية.
كانت هذه تفاصيل خبر السامرائي: الظلم باقضية صلاح الدين موزع بالتساوي ولو كان الامر بيدي لن اتردد بالحكم على ابو مازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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