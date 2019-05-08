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نائبة سابقة تكشف قيام الأسايش باعتقال عشرة شبان من مقرات الجيل الجديد

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وقالت عبد الواحد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات الاسايش (الأمن ) اقتحمت منذ ايام مقرات حراك الجيل الجديد واعتقلت عشرة الشباب يعملون في هذه المقرات".

وأضافت أن "هذه القوات لا تسمح لعوائلهم بزيارة ابنائهم ولا تسمح حتى المحامي أن يلتقي بهم"، مبينة أنه "لو فرضنا ما يدعون بشأنه صحيحاً وقام احد الشباب بإرسال رسالة تهديد بنشر الفيديو، فهذا الأمر يدخل من باب التشهير والمفروض الشرطة والقضاء يكون لهم دور وليست قوات الأمن وسوات ".


وأكدت النائبة السابقة، أن "خلط الأوراق السياسية مع قضية قانونية يجب ان يدان والدستور العراقي كفل حرية الانتماء للأحزاب وهناك قانون للأحزاب ينظم عملهم ".

ودعت عبد الواحد، إلى "التضامن من اجل التعامل مع المعتقلين عن طريق القضاء والمحاكم والسماح بزيارتهم، وعدم التضيق على حرية الانتماء والمعتقد واحترام التعددية الحزبية ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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