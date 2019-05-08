العراق يدين انفجار لاهور ويعلن وقوفه التام بمواجهة 'الإرهاب'

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الخارجية العراقية تُدين حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من مزار صوفيّ في مدينة لاهور بباكستان، وما نتج عنه من سُقوط عدد من المدنيين بين شهيد، وجريح".

وأضاف الصحاف، أن "الوزارة تستنكر بشدَّة هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، وتُؤكّد على أنَّ من مبادئ الإسلام الحنيف حفظ الأرواح، ونشر السلام، والتعاون بين البشر، وليس من مبادئه القتل، والدمار، وإشاعة الفوضى بين الآمنين".



وأوضح أنه "لأجل ذلك خاض العراق، ومايزال حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجادّ، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم".

وأكد الصحاف، "وقوف العراق التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه".

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأربعاء، في انفجار خارج مزار صوفي كبير في مدينة لاهور الباكستانية، بحسب مسؤولين باكستانيين.