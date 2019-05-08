انتحار شاب برمي نفسه من اعلى أحد جسور الحلة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً أقدم اليوم، على الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر باب الحسين في مدينة الحلة مركز محافظة بابل".

وأضاف أن "النجدة النهرية شنّت حملة للبحث عن جثة الشاب في النهر".

وتزايدت في الآونة الاخيرة حالات الانتحار بين صفوف الشباب في مناطق متفرقة من البلاد، فيما تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ العديد من محاولات الانتحار.

