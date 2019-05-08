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انتحار شاب برمي نفسه من اعلى أحد جسور الحلة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً أقدم اليوم، على الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر باب الحسين في مدينة الحلة مركز محافظة بابل".

وأضاف أن "النجدة النهرية شنّت حملة للبحث عن جثة الشاب في النهر".

وتزايدت في الآونة الاخيرة حالات الانتحار بين صفوف الشباب في مناطق متفرقة من البلاد، فيما تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ العديد من محاولات الانتحار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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