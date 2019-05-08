وأضاف الصحاف، أن "الوزارة تستنكر بشدَّة هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، وتُؤكّد على أنَّ من مبادئ الإسلام الحنيف حفظ الأرواح، ونشر السلام، والتعاون بين البشر، وليس من مبادئه القتل، والدمار، وإشاعة الفوضى بين الآمنين".
وأوضح أنه "لأجل ذلك خاض العراق، ومايزال حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجادّ، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم".
وأكد الصحاف، "وقوف العراق التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه".
ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأربعاء، في انفجار خارج مزار صوفي كبير في مدينة لاهور الباكستانية، بحسب مسؤولين باكستانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يدن انفجار لاهور ويعلن وقوفه التام بمواجهة 'الإرهاب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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