انتخاب رئيس اقليم كردستان بالتصويت العلني وإعادة صلاحياته واختيار نائبين له

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: صادق برلمان اقليم كردستان العراق الشمالي اليوم على قانون جديد لتفعيل رئاسة الاقليم يقضي بانتخاب الرئيس بالتصويت البرلماني العلني واختيار نائبين له واعادة صلاحياته التي كانت وزعت على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك باغلبية الاصوات وبانسحاب نواب حركة الجيل الجديد ومعارضتها والاتحاد الاسلامي الكردستاني للقانون.

وصادق برلمان الاقليم في جلسة خاصة بمدينة اربيل عاصمة الاقليم الاربعاء على مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب الرئيس لحين إقرار الدستور. ومرر البرلمان فقرة تنص على الغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس الاقليم على الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية واعادتها اليه وعلى ان يكون لرئيس الاقليم نائبان يختارهما هو ويحدد مهامهما.

وينص القانون الجديد على انتخاب رئيس الاقليم من قبل البرلمان بدلاً من الانتخاب المباشر للمواطنين واعادة صلاحياته وهي القيادة العامة لقوات البيشمركة "حرس إقليم كردستان" وتمثيل مواطني الإقليم على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويتحدث باسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

وأيّد البرلمان تفعيل تعديل قانون رئاسة الاقليم بدءًا من يوم المصادقة عليه وبعدها ينشر في جريدة الوقائع الرسمية لاقليم كردستان.

وبحسب الإجراءات القانونية، فإن أمام الكتل البرلمانية يومين لتقديم مرشحيهم لرئاسة الاقليم إلى البرلمان ثم سيكون أمامها ثلاثة أيام لتقديم طعونها في المرشحين، وبعد ذلك بيومين أو ثلاثة ستكون هناك جلسة برلمانية لانتخاب الرئيس وأدائه اليمين القانونية.

رفض مواد

لكن البرلمان رفض مادة تنص على زيادة شرط الشهادة للمرشح لرئاسة الاقليم واقر ان تكون البكالوريوس، كما رفض مقترحا ينص على استقاله الرئيس المنتخب من العمل الحزبي وايضا رفض البرلمان مقترح التصويت السري بدلاً من التصويت العلني على انتخاب رئيس الاقليم داخل البرلمان وكذلك مقترح انتخاب رئيس الاقليم من قبل ثلثي اعضاء برلمان الاقليم والاكتفاء بانتخابه باكثرية الاعضاء البالغ عددهم 111 نائبا.

ورفض البرلمان انتهاء ولاية رئيس الاقليم مع انتهاء العمر التشريعي للبرلمان. وقد وافق 89 عضوا على تعديل وتفعيل قانون رئاسة الاقليم، لكن 12 عضوا صوتوا بالرفض في حين قاطع نواب كتلة حراك الجيل الجديد البالغ عددهم 8 اعضاء مجريات الجلسة.

ومن المنتظر ان يجتمع البرلمان قريبًا لتكليف مسرور بارزاني مرشح الكتلة الأكبر وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة وسيكون أمامه شهر كامل لانجاز مهمته.

اعتراض كتلتين

وفور الاعلان عن المصادقة على القانون، فقد اكدت كتلتا الاتحاد الاسلامي الكردستاني وحراك الجيل الجديد عن رفضهما له.

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وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي شيركو جودت في مؤتمر عقده اليوم امام مقر البرلمان إن كتلته "ضد هذا القانون وما جرى اليوم من تعديل عليه مخالف للقانون".. وشدد على ان كتلته ستطعن بالتعديل لدى القضاء.

ومن جهته، قال عضو اللجنة القانونية لحراك الجيل الجديد كاوة عبد القادر في مؤتمر صحافي مماثل نقلته وسائل اعلام كردية إن "هذا التعديل مخالف للقانون وان كتلته قاطعته في داخل اللجنة واثناء التصويت عليه".. مؤكدا انها ستطعن به لدى القضاء.

وينص تعديل قانون رئاسة الاقليم المصادق عليه اليوم على أن لدى الكتل البرلمانية 3 ايام للطعن فيه امام القضاء.

آليات انتخاب رئيس الاقليم

وعن آليات انتخاب رئيس الاقليم ينص القانون على فتح البرلمان باب الترشح للرئاسة خلال مدة (30) يوماً من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ويقوم الراغبون بالترشح بالتسجيل خلال مدة ثلاثة (3) أيام من تاريخ فتح باب الترشح وتقديم طلباتهم وسيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان، وتعلن رئاسة البرلمان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة خلال مدة يومين من يوم إغلاق باب الترشح.

كما ينص القانون في مادته الخامسة على ان "ينتخب رئيس الإقليم بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام (3) من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتم إعادة عملية التصويت، وتنحصر المنافسة بين المرشَحَين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات ومن يحرز منهما على الأكثرية في المرة الثانية يصبح رئيس الإقليم، وإذا كان هناك مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الإقليم سيتم إجراء التصويت العلني، ويصبح رئيس الإقليم إذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات في البرلمان.

حكومة الاقليم ستضم 24 وزيرًا

وستضم حكومة الاقليم الجديدة 24 وزيرا منها 19 وزيراً فعلياً وثلاثة وزراء إقليم، 11 وزارة منها ذهبت للاتحاد الوطني وحركة التغيير، حيث يتم توزيع الحقائب الوزارية بحسب نسبب الفوز التي حققها كل حزب في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في 30 سبتمبر 2018.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني قد أعلن مؤخرًا عن ترشيح رئيس الحكومة نجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم ومسرور بارزاني رئيس جهاز الامن الوطني لرئاسة حكومة الاقليم.

يشار إلى أنّ نجيرفان بارزاني هو ابن ادريس الاخ الراحل لمسعود بارزاني اما مسرور فهو نجل مسعود ويتولى حاليا رئاسة جهاز الامن والمخابرات في الاقليم.

يذكر أن نتائج الانتخابات البرلمانية في الاقليم قد أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً وحركة التغيير على 12 مقعداً وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد وقائمة آزادي على مقعد واحد، اضافة إلى مقاعد كوتا الاقليات وهي خمسة للمسيحيين ومثلها للتركمان.. من مجموع مقاعد برلمان الاقليم البالغة 111 مقعدا.