وأضاف عليوي، أن "هكذا زيارات غير معلنة لايعتمد عليها العراق في خدمة مصالحه ونعلم جيدا انها مقتصرة على خدمة اهداف ومخططات اميركا فقط"، لافتا الى أن "العراق تربطه علاقات سياسية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية مع ايران ولايمكن ان نكون جزء من ادوات واشنطن للتأثير سلبا على دول الجوار".
واكد عليوي، ان "العراق اعلن مرارا انه يريد علاقات متوازنة مع الجميع وان يبني علاقات ايجابية مع دول الجوار لخدمة استقرار المنطقة ومصالح العراق، اما الذهاب خلف مصالح واشنطن فهو امر غير منطقي ولن يصب بمصلحة البلد"، مشددا على ان "هناك الاسبوع المقبل برنامج عمل للبرلمان سنناقش فيه تواجد القوات الامريكية على اراضينا وسنعمل على اتخاذ القرار المناسب باخراج تلك القوات كون تواجدها غير صحيح وفيه اعتداء على سيادة العراق".
يذكر ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وصل يوم امس الثلاثاء، الى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة، حيث التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، وبحث معهما التصعيد الايراني ضد القوات الاميركية وموضوع استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: زيارة بومبيو غيرموفقة والعراق لن يكون جزءا من المشروع الأميركي بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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