الصحة النيابية تدعو لتشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات

وقال البريفكاني في حديث لـ الخليج 365، إن "آفة المخدرات أخطر من السرطان والأمراض الخبيثة الأخرى، كونها تؤدي إلى تبعات سلبية وخطيرة على المجتمع وتؤدي إلى انحلاله خاصة ما يتعلق منها بشريحة الشباب"، مبيناً أن "المخدرات بأنواعها المختلفة ينبغي عدم التهاون مع المتعاملين بها".

وأضاف، أن "الوضع العراقي والأزمات التي عاشها الشعب وانفتاح الحدود والبطالة، ساعدت بشكل كبير في انتشار ظاهرة تعاطي والمتاجرة بالمخدرات، ومواجهتها مسؤولية جماعية بين قوى الأمن الداخلي والجهات الثقافية والدينية ووزارة الصحة ووزارة العمل"، لافتاً إلى "أهمية تشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات ومنع الاتجار والتداول لها".



وأكد البريفكاني، على "أهمية أن ياخذ مجلس النواب دوره الحقيقي في تقديم المعالجات لهذا الملف من خلال تشريع القوانين التي تساهم في إنقاذ المجتمع من الانزلاق إلى مستنقع هذه الآفة التي بدات تنخر المجتمع".