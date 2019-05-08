الصحة النيابية تدعو لتشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات

وأضاف، أن "الوضع العراقي والأزمات التي عاشها الشعب وانفتاح الحدود والبطالة، ساعدت بشكل كبير في انتشار ظاهرة تعاطي والمتاجرة بالمخدرات، ومواجهتها مسؤولية جماعية بين قوى الأمن الداخلي والجهات الثقافية والدينية ووزارة الصحة ووزارة العمل"، لافتاً إلى "أهمية تشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات ومنع الاتجار والتداول لها".
وأكد البريفكاني، على "أهمية أن ياخذ مجلس النواب دوره الحقيقي في تقديم المعالجات لهذا الملف من خلال تشريع القوانين التي تساهم في إنقاذ المجتمع من الانزلاق إلى مستنقع هذه الآفة التي بدات تنخر المجتمع".
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