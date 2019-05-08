واكد المالكي خلال البيان، "على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مبينا أنَّ "العراق يتبنـَّى إقامة علاقات ثنائية مع دول العالم، تعمل على رعاية المصالح المُشترَكة فى المجالات المُختلِفة، ومُواجَهة التحديات المشتركة".
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على "أهميةَ إبعاد العراق عن أيّ صراع إقليمي أو دولي وضرورة احترام سيادته، واعتماد الحوار منهجا لحلّ جميع الأزمات والصراعات"، لافتا الى ضرورة "ان لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على الآخرين".
بدوره، أشاد ساترفيلد "بالعلاقات والعمل المشترك الذي أنجز خلال فترة وجود المالكي في رئاسة الوزراء"، مثمنا "دوره الكبير في تطوير العلاقات الثنائية".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي لمسؤول اميركي: يجب إبعاد العراق عن أيّ صراع وضرورة احترام سيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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