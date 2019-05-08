وأضاف وليد في حديث لـ الخليج 365، أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر "اعتداءً" على رجل مرور في محافظة واسط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول الفيديو عبر 'فيس بوك'.. اعتقال 'المعتدين' على رجل المرور بواسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.