بعد تداول الفيديو عبر 'فيس بوك'.. اعتقال 'المعتدين' على رجل المرور بواسط

وقال العميد عمار وليد من إعلام المديرية، إنه "تم اعتقال المعتدين على رجل المرور أثناء تأدية واجبه في محافظة واسط".

وأضاف وليد في حديث لـ الخليج 365، أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر "اعتداءً" على رجل مرور في محافظة واسط.