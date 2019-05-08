برلمان كردستان يصوت على تعديل قانون رئاسة الاقليم

وقال مصدر سياسي لـ الخليج 365، ان "برلمان اقليم كردستان صوت بأغلبية الحضور على تعديل قانون رئاسة الاقليم واعادة تفعيل المؤسسة مرة اخرى"، مبينا ان "البرلمان حدد في تعديل القانون صلاحيات رئيس الاقليم".

واضاف المصدر ان "برلمان الاقليم صوت على التعديل الذي تضمن تثبيت نائبين لرئيس الاقليم على ان الاخير هو من يقوم باختيارهما ويحدد صلاحيتهما"، موضحا ان "برلمان الاقليم رفض ايضا فقرة تنص على تخلي رئيس الاقليم عن الانتماء الحزبي".



واكد ان "البرلمان رفض ايضا التصويت على رئيس الاقليم بشكل سري"، موضحا ان " البرلمان ايد تفعيل تعديل القانون من يوم المصادقة عليه وبعدها ينشر في جريدة الوقائع الرسمية الكردستانية".

ولفت المصدر الى ان "89 عضوا صوتوا بالموافقة على المصادقة على تعديل وتفعيل قانون رئاسة الاقليم بمجمله برفض 12 عضوا مع مقاطعة كتلة حراك الجيل الجديد".

