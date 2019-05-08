ما بحثه صالح مع بومبيو

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، مساء امس، ببغداد، وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو"، مبينة ان "اللقاء حضره مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى وكالة دايفد ساترفيلد".

واكد صالح خلال البيان ان "الشراكة الستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية مهمة للعراق، مع التزامه بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الاصدقاء والجيران ومنهم ايران"، مشددا على "حرص العراق بتطوير العلاقات مع الثنائية بين البلدين ومع بقية الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات".



وأضاف ان "العراق يبني علاقاته بالجميع على اساس اولويات مصالحه والعمل على تعميق المشتركات"، مشيراً الى ان "العراق عاد للعب دوره الاساس في المنطقة، ومكاناً يلتقي فيه الجميع للحوار والتفاهم بعيداً عن النزاعات والصراعات".

بدوره ثمن بومبيو "جهود العراق والدور الذي يلعبه في المنطقة، ومساعيه في بسط الامن وجذب الاستثمارات والخبرات الاجنبية بما في ذلك العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة".

يذكر ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو وصل يوم امس الثلاثاء، الى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة، حيث التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، وبحث معهما التصعيد الايراني ضد القوات الاميركية وموضوع استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران.

