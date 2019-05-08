وأضاف المحمدي، أن "الضغوط مستمرة من البرلمان والكتل السياسية على رئيس الوزراء للمضي بإنهاء العمل بالوكالات ضمن المدد المحددة بالبرنامج الحكومي"، لافتاً إلى أن "الملف كبير جداً ويتضمن الاف الدرجات الوظيفية والمناصب الخاصة، بالتالي فان التحدي كبير وليس سهلاً وبحاجة إلى جهود وإرادة حقيقية لحسمه من قبل رئيس الوزراء".
ولفت المحمدي، إلى أن "الوكالات تعود لأحزاب ومكونات، وهناك معايير ومؤشرات للتوازن داخل المؤسسات، ما يجعل المهمة بحاجة إلى مناقشات عميقة وتفاهمات بين الجميع لحسمها، خاصة أن هناك عزماً لدى عبد المهدي لإنهاء هذا الملف ما يجعل الكتل بحرج كونها داعمة للحكومة وتبحث عن نجاحها ضمن ما صوتت عليه بالبرنامج الحكومي".
وكان مجلس النواب صوت ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2019، على تحديد موعد الثلاثين من حزيران من العام الحالي، موعدا لحسم الوكالات وقطع جميع التخصيصات المالية للعاملين بالوكالة في الدرجات الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: تحديات كبيرة أمام عبد المهدي لحسم ملف الوكالات قبل نهاية حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.