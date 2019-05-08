نائب: تحديات كبيرة أمام عبد المهدي لحسم ملف الوكالات قبل نهاية حزيران

وقال المحمدي في حديث لـ الخليج 365، إن "ملف الوكالات يعتبر من الملفات المهمة والتي نعتقد أن هناك ضرورة لحسمه خلال هذا الدورة وبأسرع وقت، خاصة بعد إلزام رئيس الوزراء لنفسه ضمن برنامجه الحكومي على حسم هذا الملف بشكل نهائي"، مبيناً أن "الحكومة ملزمة قبل نهاية شهر حزيران المقبل بإنهاء الوكالات بعد تضمينها في الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية".وأضاف المحمدي، أن "الضغوط مستمرة من البرلمان والكتل السياسية على رئيس الوزراء للمضي بإنهاء العمل بالوكالات ضمن المدد المحددة بالبرنامج الحكومي"، لافتاً إلى أن "الملف كبير جداً ويتضمن الاف الدرجات الوظيفية والمناصب الخاصة، بالتالي فان التحدي كبير وليس سهلاً وبحاجة إلى جهود وإرادة حقيقية لحسمه من قبل رئيس الوزراء".

ولفت المحمدي، إلى أن "الوكالات تعود لأحزاب ومكونات، وهناك معايير ومؤشرات للتوازن داخل المؤسسات، ما يجعل المهمة بحاجة إلى مناقشات عميقة وتفاهمات بين الجميع لحسمها، خاصة أن هناك عزماً لدى عبد المهدي لإنهاء هذا الملف ما يجعل الكتل بحرج كونها داعمة للحكومة وتبحث عن نجاحها ضمن ما صوتت عليه بالبرنامج الحكومي".

وكان مجلس النواب صوت ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2019، على تحديد موعد الثلاثين من حزيران من العام الحالي، موعدا لحسم الوكالات وقطع جميع التخصيصات المالية للعاملين بالوكالة في الدرجات الخاصة.

