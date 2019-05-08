مصدر يكشف خفايا زيارة بومبيو المفاجئة: العراق في دائرة الخطر

كشف مصدر مسؤول، الاربعاء، عن خفايا زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو المفاجئة الى العراق، فيما اشارت الى ان العراق بدائرة الخطر.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "الزيارة كانت مفاجئة للحكومة العراقية"، مبيناً أن "الهدف الرئيسي منها هو إبلاغ بغداد أن أي اعتداء يطاول القوات الأميركية في العراق سيفهم على أنه من أذرع ايران، كما أبلغهم بإمكانية منح العراق استثناءً جديداً في ما يتعلق بالعقوبات على إيران".



واضاف المصدر إن "بومبيو أكد أنّ العراق سيكون في دائرة الخطر، إذا لم يلتزم الحيادية في هذا الملف"، مشيراً إلى أنّ "عبد المهدي قدّم تعهدات لبومبيو بالتزامه بكل ذلك، وإبعاد العراق عن هذا الصراع".

يذكر ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو وصل يوم امس الثلاثاء، الى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة، حيث التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، وبحث معهما التصعيد الايراني ضد القوات الاميركية وموضوع استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران.

