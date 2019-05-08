واضاف أن الامريكيين "يعتقدون أن القرار الإيرانيّ هو المُسيطر في المشهد السياسيّ والحكوميّ العراقيّ، وهنا نقول إن مطلب بومبيو بأن يكون العراق مع القرارات الأمريكيّة ضد ايران، مُنافياً لإستقلال العراق الذي يدعو له بومبيو".
ودعا "جميع القوى السياسيّة توحيد موقفها ودعم الحكومة بأن يكون القرار عراقياً وطنياً لا أمريكياً ولا إيرانياً".
يذكر ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو وصل يوم امس الثلاثاء، الى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة، حيث التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، وبحث معهما التصعيد الايراني ضد القوات الاميركية وموضوع استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر الأعرجي: زيارة بومبيو إلى بغداد بمثابة إنذار للعراق لوقوفه مع ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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