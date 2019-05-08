عبد المهدي لبومبيو: العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالحه أولاً

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "الولايات المتحدة الأميركية شريك استراتيجي مهم للعراق، وأن العراق مستمر بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران ومنهم الجارة إيران"، مشدداً على "رغبة العراق بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة ومع بقية دول الجوار والأصدقاء في مختلف المجالات".
وشدد عبد المهدي، على أن "العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولاً والعمل على تعميق المشتركات دون التوقف عند الاختلافات"، منوهاً إلى "أهمية حل جميع الاختلافات من خلال الحوار الصادق والبناء وأن العراق عاد للعب دوره الأساس في المنطقة لتعود بغداد مكانا يلتقي فيه الجميع وليس مكانا للصراع والنزاع".
من جانبه، أعرب بومبيو عن "سعادته بجهود الحكومة العراقية والدور الذي تلعبه، ومساعيها في بسط الأمن وجذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية بما في ذلك العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة"، مشيداً بـ"قرار مجلس الوزراء بدعم مساعي وزارة النفط للاتفاق مع شركة أكسون موبيل الأميركية حول مشروع الجنوب المتكامل".
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