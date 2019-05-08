المحكمة الاتحادية تنظر طعناً على مقعد نيابي يخص كوتا النساء في ذي قار

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها المرشح ستار جبار معترضاً على صحة عضوية النائبة اجيال كريم".

واضاف الساموك، أن "المقعد المتنازع عليه كان قد منح على أنه من كوتا النساء في محافظة ذي قار إلى النائبة المعترض عليها"، مشيرا الى ان "المحكمة كانت قد كلفت في الجلسة السابقة ثلاثة خبراء يتولون تقديم تقريراً يتضمن اجلاء الجوانب الفنية لموضوع الدعوى".



وتابع الساموك أن "النائبة المعترض على صحة عضويتها اعترضت على تقرير الخبراء الثلاثة وطلبت تكليف خمسة خبراء بدلاً عنهم، بعدما اختلف اثنان منهم مع الثالث اضافة لاسنادها بعض الشك لاحدهما"، موضحا ان "المحكمة الاتحادية وبغية الوصول إلى القناعة الكاملة اودعت الدعوى إلى خمسة خبراء من المختصين للوقوف على الية توزيع مقاعد النساء في محافظة ذي قار، وحددت يوم التاسع من ايار الحالي موعداً لتأدية الخبراء اليمين القانونية وتكليفهم بمهمتهم، وقررت تأجيل المرافعة إلى يوم الـ14 من الشهر الحالي".