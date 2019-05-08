مكتب عبد المهدي: المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل بعد ثلاثة ايام

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل امام المواطنين بعد ثلاثة ايام"، مبينا "اننا انهينا 95% من ذلك وستقوم امانة بغداد باكساء الشارع".

واضاف انه "بعد المنطقة الخضراء والكاظمية، سوف يتم المباشرة برفع الكتل وفتح الشوارع من مدينة الصدر".

وامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 31 اذار 2019، بفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 24 ساعة خلال ايام العطل والجمعة.

