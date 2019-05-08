المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مؤسسة حكومية وسط بغداد

وقالت الأمانة، إنها "بالعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مؤسسة الشهداء/ اللجنة الخاصة وبمتابعة مكتب أمين بغداد وجهود الدائرة الانتاجية".

وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكوادر البلدية باشرت بعدها بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2011".



يذكر أن أمانة بغداد أعلنت، في أوقات سابقة، عن رفع الكتل الكونكريتية المحيط بعدد من المؤسسات الحكومية في العاصمة.