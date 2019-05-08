بالصور..موظفون في العدل يقطعون طريقا رئيسيا وسط بغداد

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من موظفي وزارة العدل تظاهعروا اليوم امام مبنى الوزارة في شارع حيفا وسط بغداد، للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ ثمانية اشهر.

واضاف ان المتظاهرين قطعوا شارع حيفا امام حركة سير المركبات، مشيرا الى ان قوات امنية طوقت المكان تحسبا لاي طارئ.