- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من موظفي وزارة العدل تظاهعروا اليوم امام مبنى الوزارة في شارع حيفا وسط بغداد، للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ ثمانية اشهر.
واضاف ان المتظاهرين قطعوا شارع حيفا امام حركة سير المركبات، مشيرا الى ان قوات امنية طوقت المكان تحسبا لاي طارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..موظفون في العدل يقطعون طريقا رئيسيا وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.