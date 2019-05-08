النزاهة تعيد عقاراتٍ بقيمة سبعة مليارات دينارٍ للدولة وتحيل المتهم بالتزوير للقضاء

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تمكُّنها من إعادة عقاراتٍ بقيمة سبعة مليارات دينارٍ في محافظة البصرة إلى ملكيَّة الدولة، فيما أكدت إحالة المُتَّهم بالتزوير إلى القضاء.

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