عبد المهدي يعتذر عن تلبية دعوات مآدب الافطار العلنية والرسمية

واضاف انه "في الوقت الذي يسعدنا ان نرى بركات هذا الشهر الفضيل تنزل على بلدنا خيرا ونعمة وتكتظ المدن بالنشاط والتزاور بين الاخوة في الوطن، نعرب عن بالغ الامتنان لدعوات الافطار الكريمة الموجهة لنا، ونقدم اعتذارنا عن حضورها كما نعتذر عن اقامة مآدب افطار من قبلنا".
وتابع ان "هذه الايام المباركة هي فرصة للعمل الذي يجازي فيه الباري عز وجل عباده المخلصين خير الجزاء، ولاعمل أسمى وانبل وأقرب الى الله من خدمة الناس وتفقد احوال المحتاجين والحفاظ على مصالحهم واستقرارهم".
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