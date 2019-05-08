عبد المهدي يعتذر عن تلبية دعوات مآدب الافطار العلنية والرسمية

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نبارك مجددا لشعبنا الكريم حلول شهر رمضان، وهو شهر يتزاور فيه المؤمنون ويبذل فيه العراقيون ويفرشون موائد افطار الزائرين قربة لله وتعميقا لروح التكافل الاجتماعي بيننا".

واضاف انه "في الوقت الذي يسعدنا ان نرى بركات هذا الشهر الفضيل تنزل على بلدنا خيرا ونعمة وتكتظ المدن بالنشاط والتزاور بين الاخوة في الوطن، نعرب عن بالغ الامتنان لدعوات الافطار الكريمة الموجهة لنا، ونقدم اعتذارنا عن حضورها كما نعتذر عن اقامة مآدب افطار من قبلنا".



وتابع ان "هذه الايام المباركة هي فرصة للعمل الذي يجازي فيه الباري عز وجل عباده المخلصين خير الجزاء، ولاعمل أسمى وانبل وأقرب الى الله من خدمة الناس وتفقد احوال المحتاجين والحفاظ على مصالحهم واستقرارهم".