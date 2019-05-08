وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى مساء اليوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بغداد".
ووصل بومبيو مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة.
وأضاف أنه "تم التاكيد على تمديد استثناء العراق من العقوبات على ايران فضلا عن عدم التصعيد معها".
ووصل بومبيو مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح وبومبيو يؤكدان على تمديد استثناء العراق من العقوبات على ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.