صالح وبومبيو يؤكدان على تمديد استثناء العراق من العقوبات على ايران

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى مساء اليوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بغداد".

وأضاف أنه "تم التاكيد على تمديد استثناء العراق من العقوبات على ايران فضلا عن عدم التصعيد معها".

ووصل بومبيو مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة.

