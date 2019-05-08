المسعودي يتحدث عن مصافحة بن سلمان: أنا رجل دولة

وقال المسعودي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تقدمه قناة السومرية، "انا رجل دولة وموظف بهيئة الحج"، مبينا "أنني ذهبت الى الرياض بصفتي وكيل هيئة الحج والعمرة بدعوة من رئيس الوزراء ولم تكن زيارة سرية بل مع قافلة ضمت خمسين مسؤولا". حكوميوأوضح أن "الوفد العراقي فاوضا مع الجانب السعودي في زيادة الاعداد"، مشيرا الى ان المفاوضات اسفرت "ولاول مرة الوصول الى خمسين الف حاج عراقي بعد ان كان 33 الف فقط".وتابع قائلا "دخلنا في قاعة كبيرة وبروتوكوليا لابد من المصافحة، فهناك حرج على الدولة ان امتنعت أنا عن المصافحة".

واشار الى أن "مسارات الدولة والاعراف والمرجعية كلها تنادي بالانفتاح على الدول"، كوضحا "لدينا موقف متحفظ على الدول الا انني كرجل دولة وذاهب مع وفد حكومي لابد من المشاركة بالمصافحة مع الجميع حتى وان كانت هناك خصومة".

وعن دخوله الى جوف الكعبة المشرفة قال المسعودي، "إنني وكرجل مسلم لي الحق بدخول الكعبة كباقي المسلمين"، مستغربا الانتقادات التي حصلت جراء دخوله الكعبة".

وأكد "أنني مسلم وانطق الشهادتين وقبلتي الكعبة وهي كعبة المسلمين وانا حد افراد المسلمين فلماذا تسبب القلق"، مشيرا الى أن "الصهاينة مدركين أن هذه الحادثة من المفروض ان يغذى بالفتن"