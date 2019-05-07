كردستان العراق للتصويت على قانون بانتخاب الرئيس برلمانيًا وليس شعبيًا

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يتجه برلمان اقليم كردستان العراق للتصويت على قانون جديد لرئاسة الاقليم وصلاحياتها ينص على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلا من الانتخاب المباشر للمواطنين واعادة صلاحياته التي وزعت سابقا على مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية بينما تم الكشف عن ملامح حكومة الاقليم الجديدة وحصص الاحزاب من وزاراتها.

وخلال اجتماع لها في اربيل الاربعاء فقد اتفقت الكتل السياسية في البرلمان على مشروع قانون لتفعيل رئاسة اقليم كردستان وصلاحيات رئيس الاقليم.

اقرار القانون غدا وترشيح رئيس الحكومة الخميس

وأبلغ عباس فتاح نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني الثلاثاء ان الكتل السياسية اتفقت اليوم خلال اجتماع للجنة القانونية على تفعيل قانون رئاسة اقليم كردستان ومهام وصلاحيات رئيس الاقليم.

واضاف ان المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على ان يكون للرئيس نائبين وان تحدد صلاحياته مشيرا في تصريح تابعته ""الخليج 365""الى انه كان هناك خلاف بين الاطراف على هذه المادة الا انه تم الاتفاق عليها لاحقا. واكد ان الاطراف السياسية اتفقت على مشروع القانون بهذا الشكل وسيتم التويت عليه في برلمان الاقليم في جلسة يعقدها غدا الاربعاء.

كنا سيجتمع البرلمان الخميس المقبل لتكليف مسرور بارزاني مرشح الكتلة الأكبر وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة وسيكون أمامه شهرا كاملا لانجاز مهمته.



البرلمان بدل الشعب ينتخب الرئيس

وعلمت ""الخليج 365"" ان القانون الجديد ينص على إلغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وإلغاء قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية.. كما ينص على تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم بانتخاب الرئيس عبر البرلمان وليس بالاقتراع المباشر للمواطنين لحين إقرار آلية انتخاب جديدة في دستور الاقليم الجديد المنتظر.

وتتضمن صلاحيات رئيس إقليم كردستان القيادة العامة لقوات البيشمركة "حرس إقليم كردستان" وتمثيل الإقليم في كردستان والعراق وأمام المجتمع الدولي.

وينص مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان العراق وتعديل آلية انتخاب الرئيس المنتظر اقراه غدا في مادته الاولى على "إلغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان - العراق رقم (10) لعام 2018 وتفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم وفي مادته الثانية الغاء قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية في الإقليم رقم (2) لعام 2017.

كما تنص المادة الثالثة من القانون على "استثناءً من حكم المادة الثانية من قانون رئاسة إقليم كوردستان - العراق رقم (1) المعدل لعام 2005، ينتخب برلمان كوردستان- العراق رئيساً للإقليم بالصلاحيات والواجبات الواردة في قانون رئاسة إقليم كوردستان - العراق لحين المصادقة على دستور كوردستان - العراق والذي يحدد آلية انتخاب رئيس الإقليم وصلاحياته، ويمثل الرئيس مواطني كوردستان - العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتحدث باسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم".

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وعن اليات انتخاب رئيس الاقليم ينص القانون على فتح البرلمان باب الترشح للرئاسة خلال مدة (30) يوماً من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ويقوم الراغبون بالترشح بالتسجيل خلال مدة ثلاثة (3) أيام من تاريخ فتح باب الترشح وتقديم طلباتهم وسيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان وتعلن رئاسة البرلمان أسماء المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة خلال مدة يومين من يوم إغلاق باب الترشح.

كما ينص في مادته الخامسة على ان "ينتخب رئيس الإقليم بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام (3) من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتم إعادة عملية التصويت، وتنحصر المنافسة بين المرشَحَين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات ومن يحرز منهما على الأكثرية في المرة الثانية يصبح رئيس الإقليم، وإذا كان هناك مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الإقليم سيتم إجراء التصويت العلني، ويصبح رئيس الإقليم إذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات في البرلمان.

توزيع المناصب الوزارية بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات

وبحسب مصادر كردية فإن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد رشح قوباد جلال طالباني لمنصب نائب رئيس الحكومة وريواس فائق لمنصب رئيس البرلمان وحمه سعيد وزيرا للثقافة ودرباز كوسرت رسول وزيرا للتخطيط وآسوس علي وزيرا للزراعة وسعدي أحمد بيره لوزارة التنسيق بين إقليم كردستان وبغداد فيما لا يزال هنالك تنافس كبير بين المرشحين لوزارتي البيشمركة والتعليم العالي فيما سيتم لاحقا ترشيح شخصية لمنصب نائب رئيس الاقليم كما قالت شبكة رووداو الاعلامية الكردية.

اما الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني فأنه سيحصل اضافة الى رئاستي الاقليم وحكومته على ثمان وزارات هي الثروات الطبيعية والداخلية والعدل والكهرباء والتربية والصحة والاوقاف والنقل.

وستضم حكومة الاقليم الجديدة 24 وزيرا منها 19 وزيراً فعلياً وثلاثة وزراء إقليم، 11 وزارة منها ذهبت للاتحاد الوطني وحركة التغيير.

وكانت قيادات الاحزاب الرئيسية في اقليم كردستان قد اعلنت الاحد الماضي اتفاقها على بنود تشكيل حكومة الاقليم الجديدة واعلانها خلال شهر. وجاء ذلك في اعقاب محادثات مكثفة شهدتها مدينة السليمانية الشمالية اجراها نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وهي الاحزاب الرئيسية الثلاثة الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي شهدها الاقليم نهاية أيلول سبتمبر 2018.

ويتضمن الاتفاق اقرار قانون جديد لرئاسة الاقليم وصلاحيات رئيسه وتشكيل الحكومة في مدة أقصاها شهر واحد وتوزيع الحقائب الوزارية بحسب نسبب الفوز التي حققها الحزب في الانتخابات الاخيرة.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني قد اعلن مؤخرا عن ترشيح رئيس الحكومة نجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم ومسرور بارزاني رئيس جهاز الامن الوطني لرئاسة حكومة الاقليم. يشار الى ان نجيرفان بارزاني هو ابن ادريس الاخ الراحل لمسعود بارزاني اما مسرور فهو نجل مسعود ويتولى حاليا رئاسة جهاز الامن والمخابرات في الاقليم.

يشار الى ان نتائج الانتخابات البرلمانية في الاقليم قد أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً وحركة التغيير على 12 مقعداً وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد وقائمة آزادي على مقعد واحد اضافة الى مقاعد كوتا الاقليات وهي خمسة للمسيحيين ومثلها للتركمان ومقعد واحد للارمن.. من مجموع مقاعد برلمان الاقليم البالغة 111 مقعدا.





