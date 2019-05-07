بالفيديو.. جدل في الشارع البصري بسبب احتفاظ المحافظ بمنصبين

احتفاظ محافظ البصرة اسعد العيداني بمنصبه وعدم حسم موقفه من مقعد مجلس النواب الذي فاز به في الانتخابات، منذ ما يقارب العام، اعاد الجدل في الشارع البصري. وسيكون هذا الامر على رأس قائمة استجواب العيداني في مجلس المحافظة الذي يتهمه بالتقصير في اداء واجباته.

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