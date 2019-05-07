وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك تلاعبا في استحقاقات دماء الشهداء في بابل من خلال تخصيص قطع اراض لهم في مناطق نائية وغير مخدومة ليتم بعدها بيع وشراء هذا القطع بمبالغ هزيلة"، معتبرا اياها "محاولة للالتفاف على استحقاق الشهداء حيث تقوم أطراف متنفذة بتغيير مكان القطع بحيث تعطى في أماكن مميزة وبأسعار خيالية".



واضاف الخفاجي، أن "هذا الأمر اصبح حالة طبيعية في بابل دون رادع قانوني ورقابي وهناك قضايا في هيئة النزاهة بخصوص هذا الموضوع"، داعيا الجهات المختصة الى "محاسبة المقصرين والمتسبيين بذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن بابل يتهم 'اطرافا متنفذة' بتغيير اماكن قطع اراض توزع لذوي الشهداء بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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