عضو بمجلس البصرة يكشف اعادة العمل بمشروع مجاري الزبير الكبير

وأضاف أنه "من المقرر عقد اجتماع خلال الايام المقبلة بين الشركة المنفذة لمشروع مجاري الزبير والمختصين والحكومة المحلية فيها من اجل مطالبة الشركة بتقديم جدوى تقدم مراحل العمل والخطة التي تعمل الشركة وفقاً لها، فضلاً عن ضرورة معرفة المقاولين الثانويين الذين سيعملون مع الشركة".
وأوضح الفارس، أنه" تم اعادة العمل في مشروع مجاري الزبير الكبير لذات الشركة المتلكئة التي تسلمت المشروع منذ عام 2011 بقيمة ثمانية مليار دينار".
وأكد الفارس ان" المقاول وعد مجلس المحافظة بزيادة عدد الاليات العاملة وبالجهد المتفق عليه مع وزارة البلديات والاسراع بوتيرة العمل والابتعاد عن سياق العمل السابق الفقير من ناحية العده والعدد والآليات التي نزلت في اعمال المشروع سابقاً".
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