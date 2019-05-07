اعتقال ثلاثة اشخاص يروجون للاقراص المخدرة في بابل

وقالت شرطة بابل في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة بابل على إثر كمين أمني بالتنسيق مع بعض المصادر ضمن شارع 40 وسط الحلة، تمكنت من القبض على إثنين من مروجي الأقراص المخدرة بالجرم المشهود وبحوزتهم (50) قرصا مخدرا نوع (01)".

واضافت الشرطة، أنه "من خلال التحقيق إعترفوا على مروّج آخر، وبعد إستحصال الموافقات القضائية تم القبض عليه متلبس داخل داره الواقعة ضمن أحياء مركز المدينة وبحوزته (48) قرص مخدر من النوع السابق".



وتابعت الشرطة، أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وسيتم عرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل".