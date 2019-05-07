النجدة تنقذ شاباً حاول رمي نفسه من اعلى جسر شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة الاعظمية تتمكن من انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر ١٤ رمضان بقصد الانتحار"، مشيرا الى أنه "تم انقاذه وتسليمه اجراءات اصولية".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.

