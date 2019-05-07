النصر يرد على الكربولي: كيف فزت نائباً ومن جعل الحلبوسي رئيساً للبرلمان؟

وأضاف السنيد، ان "كلام الكربولي يدل على انعدام الرؤية السياسية لديه، حيث يجب عدم النظر لمصلحة البلاد بنظرة مصلحية مقيتة دون الاكتراث للتحديات التي واجهت حكومة العبادي فالكل يعرف جيداً ان المنجز الذي تحقق كبير ولا يمكن لأحد تجاهله فالذي يريد ان يخفي ضوء الشمس بغرابيل هذهِ مشكلته فهي عقد نفسيه يعاني منها الذين لم يقدموا لجمهورهم شيئاً يذكر فقط شعارات".
وتابع السنيد، "هنا سؤال يطرح نفسه وكل انسان عراقي وطني شريف عليه الإجابة، من الذي سعى وحقق وحدة البلد وسيادته، من الذي ضرب الطائفية وأبعدها، من الذي ارجع العراق الى حاضنته الإقليمية العربية الإسلامية الدولية، من الذي ارجع العراق باقتصاد قوي، من الذي ارجع للجيش العراقي هيبته، من الذي لم يرضخ للإملاءات الخارجية وكافة التدخلات في الشأن العراقي الداخلي، من الذي رفض تجزئة البلاد وعمل على وحدته وسيادته؟".
واوضح القيادي في ائتلاف النصر، ان "الإجابة مع كل تقديرنا لتضافر جميع الجهود من اجل اخراج العراق من محنته لكن بوجود قائد وطني عراقي شريف اصيل يتصرف باتزان وحكمة وعقلائية وينظر الى مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات تحقق المراد بوجود حيدر العبادي والذي انت وغيرك من المتحاصصين الآن تتحدث عنهُ بسوء لأنهُ لاينسجم مع مشروعكم التحزبي المحاصصاتي العائلي المقيت".
وختم السنيد قوله، "اقولها لكم ومثلما قلتم ان حكومة العبادي (مرينه بيكم حمد)، فأن شعاراتكم وتنظيراتكم لشعبكم فقط صور وسوالف اصدعت الرؤوس، فهي ظلت فقط صوركم ومصالحكم ونسيتم ان الشعب يعاني".
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