مفتش عام الداخلية: ضبط رائد في كلية الشرطة متلبس بتسلم رشاوى

وقالت المفتشية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط رائد منسوب الى كلية الشرطة متلبسٍ باستلام رشاوى من منتسبين لقاء التلاعب بأوراق مجالس تحقيقية" .

واضافت المفتشية، أن "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها تورط ضباط ووسطائهم بعمليات تلاعب بأوراق مجالس تحقيقية وحجز منتسبين في كلية الشرطة لقاء مبالغ مالية، الأمر الذي دعا جمال الأسدي الى توجيه مفرزته الخاصة بالضبط بالجرم المشهود الى التحقق من المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين".



وتابعت المفتشية، أن "المفرزة الضابطة قامت بجمع وتحليل البيانات وبعد تأكدها من صحتها، استحصلت أمرا قضائياً بالضبط والقبض على المتورطين في الجريمة من قبل قاضي التحقيق المختص، حيث نصبت المفرزة كمينا أسفر عن القاء القبض على ضابط برتبة رائد منسوب الى كلية الشرطة وأحد وسطائه متلبسين باستلام مبلغ 1500 دولار مقابل التلاعب بأوراق مجلس تحقيقي، نظمت على اثرها محضر ضبط ودونت أقوال المتهمين، وعرضت قضيتهما أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق".

ولفتت المفتشية، أن "مكتب المفتش العام مازال مستمراً بتحقيقاته في القضية بعد أن ثبت تورط ضباط آخرين فيها على أمل الانتهاء منها بغية عرض المتورطين فيها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

