اندلاع حريق في بناية وسط بغداد والدفاع المدني يباشر باخلاء العوائل منها

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، عصر اليوم، داخل مولدة اهلية لتلتهم واجهة بناية ضمن منطقة الكرادة"، مشيراً الى أن "الدفاع المدني باشر بعمليات المكافحة واخلاء العوائل من البناية".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.