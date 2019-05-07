امانة بغداد تعلن تعرض مدير في احدى بلدياتها لاعتداء وطعن شرقي العاصمة

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مدير قسم التجاوزات في بلدية الصدر الاولى تعرض الى اعتداء وطعن اثناء قيامه بواجبه في احد القواطع البلدية اليوم الثلاثاء وهو الان تحت الرعاية الطبية".

وأضافت أن "هذا الفعل يعد فعلا ارهابيا وسنلاحق الجناة قانونيا ولن نتنازل عن حقنا في إنزال أقصى درجات العقاب بحق المعتدين".