روحاني يشكو لصالح "سياسات واشنطن المتغطرسة" ضد بلاده

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: هاجم الرئيس الإيراني خلال محادثات هاتفية مع نظيره العراقي الممارسات الأميركية ضد بلاده، والتي وصفها بالمتغطرسة في فرضها للحظر على نفطها وسعيها لزعزعة استقرار المنطقة.. فيما اعلن في بغداد عن اعتقال افراد عصابتين خطيرتين لترويج المخدرات والاتجار بالبشر.

وأشار الرئیس حسن روحانی خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح الي خطوات امیركا الرامیة لزعزعة الاستقرار فی المنطقة ومنها عرقلة مسار تصدیر النفط الایراني". وشدد على ضرورة ادراك جمیع الدول "للظروف الحساسة الراهنة وان تمنع عبر تعاونها ممارسات امیركا المتغطرسة الرامیة لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد الرئیس الایرانی بحسب تقارير للاعلام الإيراني اليوم تابعتها ""الخليج 365""، أن "اجراءات امیركا المزعزعة للاستقرار في المنطقة ستعود بالضرر على شعوب المنطقة وحتى الشعب الامیركي".

واعتبر الرئیس الایراني حسن روحاني تنفیذ الاتفاقیات الموقعة مؤخرا في مختلف المجالات بین طهران وبغداد خطوة قیمة في مسار التطویر المتسارع للعلاقات بین البلدین.. مؤكدا بأن العمل في مسار رفع مستوى وتعمیق العلاقات الثنائیة یعدّ مطلبا لشعبیهما.

واشار الى الهجمات الاسرائيلية على غزة، مؤكدا "على ضرورة أن تنشط البلدان الاسلامیة في هذا المجال وتعمل على منع الكیان الصهیوني من مواصلة عدوانه".

وعلى صعيد العلاقات العراقية الإيرانية، فقد أعرب الرئیس روحاني عن ارتیاحه لرسوخ الامن والاستقرار والوحدة في العراق وقال "اننا نسعى بكل طاقاتنا لتمتین أواصر الصداقة وتنفیذ الاتفاقات المشتركة بين البلدين بسرعة".. لافتا الى أن البلدین لدیهما وجهات نظر متماثلة حیال غالبیة القضایا الحساسة في المنطقة والعالم. وأعرب عن أمله بتنمیة المنطقة وتوطید العلاقات بین ایران والعراق في ظل التعاون المشترك.

ومن جانبه، اشار الرئیس العراقي برهم صالح إلى أنّ العلاقات بین ایران والعراق بأنها تقوم على أسس متینة في التاریخ والثقافة والمصالح المشتركة لكلا الشعبین.. مؤكدا أن بلاده عازمة على توطید علاقاتها مع إيران.

ولفت برهم صالح الى ان جهود بلاده تصب فی سیاق توطید العلاقات بین البلدین وفق الاتفاقات الجیدة الموقعة بینهما، وهو ما یشكل الحد الأدنى في مسار خدمة البلدین والشعبین، بحسب قوله.

صالح مستقبلا روحاني لدى وصوله إلى بغداد مؤخرًا

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ووصف الاوضاع فی المنطقة بأنها مقلقة وأوضح ان حكومة بلاده اعلنت مواقفها مرارا ازاء قضایا المنطقة بصراحة، مؤكدا ان "العراق یعارض أي توترات في المنطقة ولا یقبل أن یتعرض الشعب الجار والمسلم والشقیق في ایران الى أدنى ضرر وأذى".

ووصف صالح مواقف بلاده بالمتطابقة مع مواقف ایران ازاء القضیة الفلسطینیة، مؤكدا مسؤولیة قادة البلدان الاسلامیة في دعم الشعب الفلسطیني ووضع حد للاعتداءات الاسرائيلية.

يشار إلى أنّ العراق يؤكد رفضه للعقوبات الأميركية ضد إيران، معتبرا انها تضر بشعبها وليس بنظامها، حيث يعتبر العراق حاليا رئة إيران الاقتصادية مستوردا منها الغاز والطاقة الكهربائية والمنتجات الصناعية والغذائية بعد حصوله على استثناءات من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

بغداد تفكك عصابتين لترويج المخدرات والاتجار بالبشر

إلى ذلك، أعلن في بغداد اليوم عن اعتقال افراد عصابتين خطيرتين لترويج المخدرات والاتجار بالبشر.

وأكدت قيادة عمليات بغداد القبض على عصابة كبيرة تتضمن نساء وسط العاصمة بغداد موضحة انه تم اعتقال أحد عشر متهماً بالاتجار بالبشر بينهم سبع نساء. وأشارت القيادة في بيان الثلاثاء تابعته ""الخليج 365"" إلى أنّ "القوات الأمنية اعتقلت أيضاً أربعة متهمين بالإرهاب في مناطق متفرقة من بغداد وفي قضاء الخالدية في محافظة الأنبار الغربية.

واوضحت انه تم ايضا اعتقال متهم بالخطف وآخر بالسرقة واعتقال متهمة بالقتل في قرية عواد الحسين شمال بغداد.. وقالت انه تمت إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 7 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تابعته ""الخليج 365"" إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال متابعة مروجي ومتعاطي المخدرات ألقت القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهما 15 غراما من مادة الكرستال جنوب العاصمة بغداد.

وأضاف انه "وبدلالة المتهمين تم التوجه الى دار أحدهما حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين آخرين كانا يتعاطيان المواد المخدرة، فيما ضبطت داخل الدار مواد مختلفة تستخدم في تعاطي المخدرات".

واشار الى القاء القبض ايضا على أحد تجار المخدرات شرق بغداد وبحوزته 840 غراما من الكرستال وبدلالته تم القاء القبض على متهمين اثنين يعملان معه في تجارة المخدرات وسط بغداد، حيث تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين الى الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن العراق لم يشهد في تاريخه انتشارا لتعاطي المخدرات والاتجار بها وعمليات الاتجار بالبشر مثلما يشهده حاليا بسبب سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



