عبد المهدي لـ السومرية: لاصحة لطرح واشنطن استثناء العراق من العقوبات الإيرانية مقابل تسهيلات

وقال عبد المهدي ردّاً على سؤال مراسل الخليج 365 خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إنه "لا صحة للكلام الذي يقول ان أميركا طرحت استثناء العراق من العقوبات ضد ايران مقابل تقديم بعض التسهيلات لشركات اميركية مختصة بقطاع العراق".

من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق مع شركة سيمنس على خارطة طريق بموضوع الكهرباء.



وأوضح عبد المهدي أن "العراق مقبل على مرحلة اعمار كبيرة لاسيما في قطاعي النفط والكهرباء".