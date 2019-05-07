عبد المهدي: عقدنا لقاءات مهمة وناجحة في فرنسا وألمانيا وحظينا بدعم كبير منهما

وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي حضره مراسل الخليج 365، إن "العراق يمتلك علاقات جيدة مع جميع دول الجوار".

وأضاف أنه "عقد لقاءات مهمة وناجحة في فرنسا وألمانيا".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "الجميع يولي اهتماماً كبيراً في بلدنا"، لافتاً إلى أن "العراق مقبل على مرحلة اعمار كبيرة لاسيما في قطاعي النفط والكهرباء".



وأوضح عبد المهدي، "أننا نحاول الايفاء بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق توقيتات زمنية محددة"، مبيناً أن "وجودنا خارج المنطقة الخضراء تعبير عن الرغبة في البقاء مع شعبنا".