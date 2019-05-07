تلقت تهديدات بالقتل.. نائبة شيوعية عراقية تقتحم المحظورات

اسماء السيد - تتعرّض نائبة شيوعية عراقية تتولى رئاسة لجنة المرأة لعملية تسقيط سياسي وتهديدات بالتصفية الجسدية جراء انتقادها أوضاع محافظات بلادها الجنوبية، ووصفها بالمتأخرة من ناحية التعليم وحقوق المرأة وانتقادها بعض العادات والشعائر الطائفية التي امتدت إلى المدارس بالتخلف.

"الخليج 365": قالت النائبة هيفاء الأمين عن الحزب الشيوعي المتحالف مع التيار الصدري في ائتلاف "سائرون" الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بقيادة مقتدى الصدر، إنها تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية على خلفية انتقادها بعض المظاهر المتخلفة في محافظة ذي قار في جنوب البلاد، وظاهرة إرغام التلميذات على اللطم داخل المدارس، وهو ما فجّر حملة ضدها من قوى سياسية وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع آخرين إلى إطلاق هاشتاغ "كلنا هيفاء الأمين".

فقد ظهرت النائبة الأمين بفيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي خلال جلسة حوارية في العاصمة اللبنانية بيروت قائلة إن "جنوب العراق أكثر المناطق تخلفًا قياسًا ببغداد وإقليم كردستان العراق، حيث تم تجاوز الكثير من المشاكل مثل التعليم وحقوق المرأة وغيرهما".. مضيفة "في العراق هناك بعض العادات والتقاليد والموروث القديم والمتخلف، الذي يحتاج وقتًا أكبر لعلاج الكثير من هذه المشكلات"، ما فجّر غضبًا، دفع إلى مطالبات بطردها من البرلمان.

حملة معادية لسعي النائبة إلى تشريع قانون العنف الأسري

عزت الأمين هذه الحملة ضدها إلى نشاطها البرلماني لتشريع قانون العنف الأسري، الذي تعارضه قوى سياسية، رغم أنه يحقق استقرار العائلة وحمايتها من التفكك بسبب العنف.

هيفاء الأمين النائبة العراقية عن الحزب الشيوعي

وأكدت النائبة الأمين في بيان صحافي على صفحتها في فايسبوك، إطلعت ""الخليج 365"" الاثنين على نصه، أنها تتعرّض منذ أيام لحملة سياسية شعواء "من الواضح أنها مموّلة من قبل أجندات حزبية تضررت من الحملات التي قمنا بها أخيرًا في محافظة ذي قار"الجنوبية .. وزادت أن "مواقع إخبارية وآلاف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها جيوش الكترونية جندت لهذه الحملة، وأطلقت ضدي عشرات التهم والإساءات، ما أثر على جمهور واسع انخرط في الحملة بشكل عفوي".

وأشارت إلى أن من وصفتهم بالمتربصين قد "اشتغلوا على وتر التسقيط السياسي، ليس ضد هيفاء الأمين وحدها، وإنما ضد كتلة سائرون جميعها، التي أنا جزء منها، وضد منهجنا المدني الوطني، في محاولة للحد من توسع تأثير هذا المنهج وتياره على المجتمع العراقي ونشاطه الدؤوب في مواجهة الفساد والمفسدين وفضحهم وكشف سياستهم التدميرية".. لكنها أوضحت أنه "في جانب من الحملة الظالمة هذه تلقيت تهديدات عديدة وصلت إلى حد الوعيد بالتصفية الجسدية".

وقالت "أمام هذه الحملة العدائية التي شنت ضدي وضد النهج الإصلاحي الذي أتبناه أود التأكيد على أن أسباب هذه الحملة التسقيطية الجائرة ضدي سببها في الأساس يعود إلى سعيي إلى تشريع قانون العنف الأسري، الذي أعلنت مجموعة من القوى السياسية وقوفها ضده، ولكني أؤكد لهم أني ماضية في العمل على تشريع هذا القانون المهم لاستقرار العائلة وحمايتها من التفكك بسبب العنف".

وأكدت الأمين "ما زلت وسأبقى أبدًا ابنة الجنوب العراقي وابنة محافظة ذي قار الحضارة والتاريخ، وأن شأني هو شأن أبناء مدينتي الناصرية عاصمة المحافظة وشأن عموم أهلي وأحبتي في الجنوب العراقي الأصيل، ومن أجل رفع الحيف عنهم، تقدمت إلى موقع المسؤولية في مجلس النواب، على أمل أن أقدم ما يليق بهم ويرضيهم".

وشددت على احترامها "للشعائر والطقوس الدينية، وليس من شيمي أن أتعرّض لها ولرموزها التاريخية، فهي محترمة عندي، لدرجة أني لا أريد لها أن تستخدم في الصراعات السياسية، ولا اريد أن يكون الاستخدام السيئ إليها سببًا في التناحر الطائفي والإثني، فالعراق بلد متنوع الأديان والطوائف والقوميات. وفي هذا التنوع قوة اجتماعية وغنى ثقافي، إن أشيع خطاب التعايش السلمي بدلًا من خطاب الكراهية والطائفية".

وقالت الأمين في ختام بيانها "أجدد القول إنني أتعرّض لحملة ظالمة من قبل الفاسدين والفاشلين الذين يتصيّدون ويتربصون الزلات لإثارة مشاعر أبناء شعبي الكرماء، ولأني أثق بروحية التسامح العراقية فإني أقدم اعتذاري إلى من أساء فهمي وقصدي، وما مقصدي إلا خدمة هذا الشعب من جنوبه إلى شماله، بكل أطيافه.. وللفاسدين والفاشلين أقول يوم حسابكم عسير مع الشعب العراقي، ومهما حاولتم النيل من جهودنا فإنكم ستفشلون".

.. وحجاب الصغيرات واللطم في مدارس البنات مشكلة أخرى

لم تكن لتهدأ عاصفة تصريحات الأمين في بيروت حتى ظهر لها على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو صور منذ سبع سنوات وهي تنتقد حجاب البنات الصغيرات وإرغام التلميذات في المدارس على ممارسة شعيرة اللطم في عاشوراء.

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فقد هاجمت نقابة المعلمين في محافظة ذي قار الاثنين النائبة الأمين لوصفها مديرات مدارس البنات في المناطق الجنوبية بأنهن ينتمين إلى أحزاب إسلامية، ويتدخلن في لبس الطالبات.

وأشارت النقابة إلى أن هناك "دعوات مظللة إلى خداع هذا الجيل وحرفه عن الطريق القويم وإشاعة روح الميوعة والانحلال، ومنها تصريح النائبة هيفاء الأمين ونعتها بأن جميع مديرات مدارسنا يمارسن اللطم داخل المدارس وينتمين جميعهن إلى أحزاب سياسية وإساءتها إلى رموز وشخصيات مقدسة هي قدوات للطلبة". وأضافت "نستنكر أشد الاستنكار مثل هذه التصريحات التي تقدح بمهنية وحيادية وسلوك مديرات المدارس".

ودعت النقابة النائبة الأمين إلى الاعتذار العلني من خلال بيان يبث من أروقة مجلس النواب العراقي .. وطالبت رئاسة البرلمان باتخاذ موقف من هذه التصريحات ودعوات الانفلات والتحرر من ضوابط القيم العريقة والأخلاق حفاظًا على حصانة مدارسنا" على حد قولها.

وقد دفع هذا البيان النائبة هيفاء الأمين إلى الإيضاح في تصريح صحافي اليوم أن الفيديو الذي تظهر فيه وهي تتحدث عن حجاب الصغيرات كان قد سجل قبل سبع سنوات.. موضحة بالقول "في وقتها لم أكن نائبة كنت ناشطة مدنية، وانتقدت ظاهرة اللطم في المدارس، واللطم في المدارس لا يجوز، فهذه مؤسسات حكومية، لا تمارس فيها الشعائر والتقاليد ولا الطقوس الدينية، وكل الطقوس الدينية محترمة، لكن تمارس في أماكنها الخاصة بكل دين".

وشددت بالقول "كنت محقة وصائبة في ما طرحته، ولم أمس أحدًا لكونه يرتدي نوعًا من الملابس، فهذه حرية شخصية، وأنا أحترم حرية المرأة في اختيارها ملابسها وحياتها، فهذه خطوط حمراء لا أتدخل بها على الإطلاق، مثل ما أنا سافرة لا أريد أي أحد أن يتدخل بهذه القضية، وأنا لا أتدخل في لبس الأخريات".

كلنا هيفاء الأمين

إزاء الحملة المعادية التي تتعرّض لها النائبة الأمين، فقد أطلق ناشطون حملة على شبكات التواصل الاجتماعي وسم "كلنا هيفاء الأمين".

وكتب الناشط أيمن يقول "كلنا هيفاء الأمين الجدار التي لا تهزه تخبصات المرتزقة الإسلاموية .. #كلنا هيفاء الأمين". وقال كاظم الرشيد "كل مسؤولي دول العالم يعتزون بمواطنيهم ويحترمونهم ويقدرونهم أمام الأجانب، وفي كل المحافل الدولية، إلا المسؤولين العراقيين السخفاء يحقرون ويهينون أبناء جلدتهم بدعوى التحضر المزيف والتملق".

وكتب ثالث أطلق على نفسه "موعد الرحيل" قائلًا: "الأمين، صريحة، وتسمّي الأشباء بأسمائها، بدون مجاملة، أنا من الناس في إحدى إعداديات الإسكان الصناعي يوم الخميس، شفت المديرة تجبر البنات على اللطم، وهي بالسماعة تشعر الهن، ومهتمة اهتمامًا غير منطقي ولا عقلاني باللطم فقط، ومتناسية وهاملة نظافة المدرسة والتواليتات التي فايضة واصلة للصفوف، ومن ناحية أخرى ولا زجاجة في شبابيك الصف ولا مروحة، والبنات يعانين من تعرق أجسامهن، والحجاب منكع من العرق، وما تخليهن يذبن الحجاب بالصف، مع العلم المدرسة كادرها التدريسي مدرسات، ورب العالمين ما ذكر بكتابه المقدس امرأة تلبس حجاب بوجود الأخريات".

وزاد "الي ما عاجبته هيفاء الأمين خلي يشوف الناصرية، بكل أبعادها، راح يشوفها مستنقع من التخلف، من الدكات العشائرية ورمي الرصاص بالأعراس والأموات وأرواح الناس تروح ضد مجهول. أما الطرق حفريات وحوادث مستمرة، والجسور أخطر جسر بالعالم موجود بالناصرية مزحزح 7 سنتمتر، والزبالة، وين ما تلتفت".

أما صلاح جبار فخاطب النائبة قائلًا "لا يهمِّك، أيتها الأمينة هيفاء الأمين.. فالحملة ضدكِ ، هي جزء من الصراع بين قوى التقدم وقوى التخلف.. دمتِ وطنية نزيهة جليلة وسومرية أصيلة".

وأضاف "علي وردي" قائلًا: "نعم الجنوب يعيش أسوأ أزمنة التخلف على كل المستويات بسبب تسلط المتخلفين.. عاشت هيفاء الأمين".

يشار إلى أن محافظات الجنوب العراقي تخضع لسيطرة الأحزاب السياسية الشيعية التي تسعى إلى غرس مفاهيمها وتوجهاتها الدينية والسياسية والاجتماعية في نفوس المواطنين هناك.

