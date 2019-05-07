البيطرة تعلن اصابة شخص بمرض انفلونزا الطيور بالبصرة

وقال مدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل عباس في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه عن انه "سبق وان اعلنت دائرة البيطرة عن تسجيل اصابة واحدة جديدة بمرض انفلونزا الطيور عالي الامراضية (H5N8) في اسواق بيع الطيور الحية في مدينة البصرة".

واضاف عباس انه "تم تشخيص الاصابة في مختبرات دائرة البيطرة المركزية وارسلت نماذج لغرض التاكيد الى المختبرات المرجعية المعتمدة عالميا من قبل منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE في لندن مختبر ويبرج Weybridge وجاءت النتيجة مطابقة لفحوصاتنا".



واشار عباس انه "اجرى اختبار اخر لغرض التحليل الجيني للفايروس والذي اتضح انه قريب من الفايروس الذي اجتاح اوربا وروسيا والشرق الاوسط لكنه اكثر قربا من الفايروس المعزول في مصر والكيان الاسرائيلي، حيث تم تثبيت (CLADE) عشيرة الفايروس وهي 2.3.4.4b المختلف عن عشيرة الفايروس المعزول عام 2016".

واكد عباس "سيطرة دائرته على بؤرة الاصابة في المحافظة بتظافر جهود العاملين في المستشفى البيطري التعليمي في البصرة وسرعة تعاملهم في احتواء الاصابة"، مطمئنا المواطنين "بعدم وجود اي اصابة في العراق والبصرة على وجه الخصوص".

ومرض أنفلونزا الطيور، هو مرض فيروسي قاتل يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، إذ ينتشر الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها فتخرج في فضلاتها التي تجف لتتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان، ويعتبر الوز والحبش والبط والدجاج الأكثر إصابة بهذا الفيروس.

