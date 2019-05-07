وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن :قسم الجريمة الالكترونية في مديرية التقنيات والمعلوماتية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من غلق ١٥ صفحة وهمية تنتحل صفحة الخطوط الجوية العراقية وتقوم بتحرير أخبار كاذبة ومواعيد مزيفة لحركة الطائرات".



وتمتلك الخطوط الجوية العراقية موقعا الكترونيا رسميا تنشر عبره مواعيد رحلاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق ١٥ صفحة وهمية تبث مواعيد مزيفة لحركة طائرات الخطوط الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.