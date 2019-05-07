الدفاع المدني تعلن اخماد حريق السنك وسط بغداد

وأوضح أن عشرين فرقة اطفاء تمكنت من اقتحام الحادث واخماد النيران بوقت قياسي، مشيرا الى اسنادها من زورق العراق التابع الى الدفاع المدني لتعزيز الفرق بالمياه بشكل مباشر من نهر دجلة.
وبين أنه تم اخماد الحادث دون تسجيل اصابات بشرية، موضحا أن العملية تمت باشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.
وافاد مصدر امني في وقت سابق لـ الخليج 365، باندلاع حريق في مخزن للعطور في منطقة السنك وسط بغداد.
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