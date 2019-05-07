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الدفاع المدني تعلن اخماد حريق السنك وسط بغداد

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن فرق المديرية تمكنت من السيطرة على حريق بناية مكونة من ثلاث طوابق تحتوي على مخازن للعطور وكماليات السيارات في منطقة السنك وسط بغداد".

وأوضح أن عشرين فرقة اطفاء تمكنت من اقتحام الحادث واخماد النيران بوقت قياسي، مشيرا الى اسنادها من زورق العراق التابع الى الدفاع المدني لتعزيز الفرق بالمياه بشكل مباشر من نهر دجلة.


وبين أنه تم اخماد الحادث دون تسجيل اصابات بشرية، موضحا أن العملية تمت باشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

وافاد مصدر امني في وقت سابق لـ الخليج 365، باندلاع حريق في مخزن للعطور في منطقة السنك وسط بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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