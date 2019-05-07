السجن 15 سنة على لارهابي عمل مدربا عسكريا ‏في النقشبندية

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية احد ارهابي تنظيم رجال النقشبندية الارهابي وأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة".

‏وأضاف أن" الارهابي اعترف اثناء التحقيق الابتدائي والقضائي بانه عمل مدربا في احدى المعسكرات الواقعة في منطقة الكرمة على اسلحة ‏(الكلاشنكوف وبي كي سي)"، مبينا ان "المحكمة اصدرت حكمها بالسجن لمدة خمسة عشر عاما استناد لاحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.